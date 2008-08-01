В Ягодині черга на в'їзд в Україну - 300 фур

Державна прикордонна служба України запевняє, що докладає всіх зусиль для зменшення черг у пунктах пропуску і вибачається перед громадянами за незручності.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, останнім часом в Україні спостерігається значне зростання потоку осіб та транспортних засобів, які прямують через державний кордон. Так, у червні цього року кількість осіб, які перетнули державний рубіж протягом однієї доби, вперше за всю історію перевищив межу у 300 тисяч.

Зараз щодня пропускається близько 300-340 тисяч осіб та 60 тисяч транспортних засобів.

Хоча пропускна спроможність більшості пунктів пропуску не відповідає реальному навантаженню на них, завдяки спільним зусиллям персоналу Державної прикордонної та Митної служб України вдалося значно скоротити черги на україно-польській ділянці кордону, де традиційно фіксується найбільше скупчення транспортних засобів.

На даний момент в пункті пропуску „Ягодин” Луцького прикордонного загону черга на в`їзд в Україну з урахуванням черги перед польським пунктом пропуску „Дорогуськ” становить 300 вантажних автомобілів. За добу ж було пропущено 423 вантажівки при проектній добовій спроможності - 250 вантажних автомобілів.

На Львівщині у пункті пропуску „Рава-Руська” за добу оформлено майже 100. Така ж кількість вантажних автомобілів у даний момент перебуває у черзі.

Ще 60 вантажних автомобілів чекають у пункті пропуску „Краківець”. При пропускній спроможності у 200 вантажних транспортних засобів тут було пропущено 337.

Держприкордонслужба просить вибачення за незручності, з якими громадяни можуть зіткнутися у пунктах пропуску через кордон. Наразі для вдосконалення процедури контролю залучено резерви, введено додаткові групи контролерів. Прикордонники роблять усе можливе для того, щоб людям не доводилося тривалий час очікувати в чергах.