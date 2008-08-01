Погода на вихідні

У вихідні дні погода в Україні істотно не зміниться, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 2 серпня, утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів 18-20°; вдень 24-29°, на Закарпатті та у південній частині місцями 30-32°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

3-4 серпня невелика та мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 3 серпня у західних, вдень і у північних та Вінницькій областях, вночі 4 серпня на Закарпатті, Прикарпатті та місцями в центральних областях короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, 3 серпня на сході 8-13°; вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті, а 4 серпня і в східних областях 28-33°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 14-19°.

5 серпня в західних, північних та місцями центральних областях, 6 серпня в Україні, за винятком Криму, короткочасні дощі з грозами. На решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 21°, 6 серпня в західних та північних областях 10-16°; вдень 22-28°, у південній та східній частині близько 30°, у західних, а 6 серпня і в північних областях 18-24°.

7 серпня переважно без опадів; 8 серпня в західних областях з поступовим поширенням на решту території України, крім Приазов`я та Криму, дощі, грози. Температура вночі 8-14°, вдень 20-26°; у південній частині, Донецькій, Луганській області вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-30°, в Криму до 32°.

Завтра у Києві та області без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

3-4 серпня утримається мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 3 серпня короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

5-6 серпня у столиці та області очікуються короткочасні грозові дощі (6 серпня місцями). Температура 5 серпня вночі 14-19°, вдень 22-27°; 6 серпня вночі 11-16°, вдень 19-24°.