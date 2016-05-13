Катастрофа MH17 на Донбасі: з'явилося відео перевезення "Бука" до ймовірного місця пуску

У мережі з'явилося відео, яке через майже два роки після трагічної авіакатастрофи малайзійського MH17 "усуває всі сумніви у провині Росії в цій трагедії, що могли залишитись". Про це пише німецьке видання Bild, яке цитує Inopressa.

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У статті мова йде про "відеозапис під назвою "Бук" тривалістю трохи більше хвилини". Ролик був завантажений на відеохостинг ще 3 травня 2016 року, але експерти виявили його лише в ніч на четвер.

Він знятий автомобільним відеореєстратором вранці 17 липня південніше від Макіївки, яка знаходиться в 55 кілометрах від місця падіння лайнера. У потоці машин з'являється вантажівка з низькою вантажною платформою, на якій знаходиться російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" з чотирма зарядженими ракетами. Одна з них, згідно з теорією, того ж дня і знищила літак. Вантажний автомобіль супроводжував військовий джип. Вони рухалися на схід.

Як відзначає Bild, "прямо до того району, з якого за кілька годин було випущено ракету по лайнеру, в якому знаходилося 298 осіб".

У матеріалі також сказано, що блогери проаналізували висоту сонця на основі похилої предметами тіней і прийшли до висновку, що відео було знято в районі 11 години, приблизно за п'ять годин до запуску MH17.

Німецьке видання вже зв'язалося з засновником агентства Bellingcat Еліотом Хіггінсом, чиє розслідування використовувало офіційне слідство.

Хіггінс підтвердив, що "цей відеозапис відмінно вписується у всі відомі на даний момент деталі і показує, в якому напрямку "Бук" рухався з Донецька".

За словами Хіггінса, куди більш важливим є те, що на відеозаписі відображені ті ж самі військові автомобілі, які Bellingcat спостерігав за кілька днів до цього в прикордонному районі поблизу Луганська.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднив звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

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Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку "випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

Глава Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.