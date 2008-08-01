Російський міністр хоче відновити імпорт українського сала

Міністр сільського господарства Росії Олексій ГОРДЄЄВ вважає, що Україна та Росія повинні тісніше співробітничати у галузі сільського господарства й, зокрема, Росія повинна замінювати імпорт деякої сільгосппродукції з інших країн імпортом із України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГОРДЄЄВ сказав на брифінгу в рамках виставки "Всеукраїнський день поля-2008“, що проходить у селі Майське Дніпропетровської області.

«Якщо говорити про традиційні продукти, які Україна історично поставляла до Росії, - треба цей потенціал відновлювати, заміщаючи імпорт далеких зарубіжних країн. Це, приміром цукор, високобілкові корми, можна говорити й про м`ясо - ми сьогодні більше мільйона тонн імпортуємо м`яса птиці й практично нічого не завозимо з України. Напевно, набагато раціональніше, маючи перспективні відносини з Україною, розвивати такі поставки», - заявив міністр.

Також він зазначив, що необхідно тісніше співробітничати у галузі аграрної науки, освіти, генетики. «Це все те, що в нас було, й треба просто відновити, причому на взаємовигідній основі», - підкреслив О.ГОРДЄЄВ.