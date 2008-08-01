Українську збірну на Олімпіаді підтримають Козловський і Павлік

Семеро зірок української естради погодилися підтримати національну олімпійську збірну України під час Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні оголосив імена цих артистів - це Віктор ПАВЛІК, Наталія ВАЛЕВСЬКА, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Борис БАРСЬКИЙ, Сніжана ЄГОРОВА, Антін МУХАРСЬКИЙ та КАМАЛІЯ.

Міністр зазначив, що улюблені виконавці будуть надихати спортсменів на найвищі результати, будуть їхніми талісманами. "Я впевнений, що тандем наших найкращих співаків дасть заряд позитиву для всієї української команди. Тим більше, що список улюблених зірок складали самі спортсмени", - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр повідомив, що представники "культурного десанту" приїдуть до Пекіну в дві зміни – з 6 до 16 серпня та з 16 до 26 серпня, і зупиняться в готелі. Зірки мають намір відвідати всі змагання, в яких братимуть участь українські атлети.