У Черновецького взялися захищати прибуток від парковки

З 1 вересня КП «Київтранспарксервіс» вводить в обіг талони на паркування нового зразка на 1 годину та на 1 день.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«Талони нового зразка мають декілька рівнів захисту і виготовлені з урахуванням додаткових вимог. Їх можна буде придбати з 25 серпня», - поінформував Д.БАСС.

За його словами, нові талони вводяться з метою захисту прибутків міста від паркування, які значно зросли внаслідок впровадження міською владою нової системи паркування в Києві. Після впровадження безготівкової системи оплати за стоянку автомобіля, дохід від одного паркувального місця збільшився у 10 разів. Окрім того, активно діє система «Мобільне паркування», яка з травня місяця цього року поширена на всі три територіальні зони паркування.

Столична влада постійно вдосконалює систему паркування в місті. Як повідомив Д.БАСС, до кінця цього року заплановано облаштувати сотнею паркоматів комунальні паркувальні майданчики, які розміщені в центральній частині міста. А також облаштувати майданчики камерами відеоспостереження в рамках системи АСУТ. Це дасть можливість постійно моніторити кількість машин, які заїжджають на майданчики, та виключити корупційну діяльність.

Окрім того, міська влада домовилась про отримання гранту від ЄБРР у розмірі близько 120 тис. євро для розробки стратегії паркування у Києві.