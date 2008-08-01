Тимошенко планує «в лічені дні повернути нормальну ціну на зерно»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що в результаті збільшення фінансування Аграрного фонду вже найближчими днями буде можливість підвищити закупівельні ціни на зерно в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам на брифінгу під час виставки „Всеукраїнський день поля-2008“, що проходить в селі Майське у Дніпропетровській області.

«1231 грн. (за тонну) третього класу встановлена мінімальна ціна, і залежно від цього ми робитимемо шкалу для інших класів (зерна - УНІАН). Я думаю, що ми зможемо в лічені дні повернути нормальну ціну на зерно і демонополізувати ринок», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що на сьогоднішній день виробники зерна страждають через те, що зернотрейдери істотно занижують закупівельні ціни на зерно.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік. Відповідно до закону, витратну частину бюджету буде збільшено на 5,802 млрд. грн. Крім того, бюджет Аграрного фонду буде збільшено на 1 млрд. грн. і ще 400 млн. грн. планується виділити на компенсацію процентних ставок за кредитами для сільськогосподарських підприємств.

Затверджена Міністерством аграрної політики ціна закупівлі пшениці третього і четвертого класів - 1251,43 грн. і 1134,61 грн. за тонну відповідно, при цьому зернотрейдери пропонують ціни набагато нижче.