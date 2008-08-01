В Україну їде гуманітарна допомога від Медведєва

Міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійного лиха Російської Федерації сьогодні в рамках гуманітарної допомоги направило до постраждалих від повені районів України і Молдови своїх рятувальників і техніку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства Росії в Україні.

У повідомленні наголошується, що гуманітарна допомога направлена відповідно до доручення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Зокрема, до постраждалих районів направлено два автотранспортні загони Російського Національного корпусу надзвичайного гуманітарного реагування МНС, які здійснюють марш за маршрутом Москва-Бєлгород-Харків-Умань і далі до Івано-Франківська і Кишинева.

У складі екстрених вантажів, перелік яких узгоджено з надзвичайними службами України і Республіки Молдова, – електрогенератори, насоси, дезинфікуючі препарати, бензопили, намети та інші життєво необхідні матеріальні засоби.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 30 липня заявила, що Міністерство закордонних справ України веде переговори зі всіма країнами, що запропонували Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені в західних регіонах України.

«Безумовно, Україні допомога необхідна. Нам потрібні спеціальні конструкції, які забезпечують тимчасові мостові, пішохідні і автомобільні переходи, Україні потрібна дуже велика кількість помпових пристроїв для відкачування води з будинків і які дозволяють екологічно очистити територію від зайвої води. Якщо країни готові нам надати таку допомогу, то ми з великим задоволенням її приймемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.