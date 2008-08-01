Асадчев хоче цього року провести два Сорочинських ярмарки

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ пропонує цього року провести два Сорочинських ярмарки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виїзної наради в селі Великі Сорочинці з питань підготовки і проведення Національного Сорочинського ярмарку-2008.

„Ярмарок з кожним роком розширюється, і це накладає на нас додаткову відповідальність. Підготовка ведеться в звичайному режимі, і особливих проблем я не бачу, але ще раз закликаю зі всією серйозністю підійти до проведення свята. Тому що це престиж нашої області. Цього року ярмарок проводитиметься під знаком Миколи Гоголя, який фактично і прославив Великі Сорочинці, враховуючи наближення 200-річного ювілею нашого видатного земляка. Ну й, можливо, цього року ми спробуємо провести ярмарок двічі, тому що це нелогічно, коли така велика площа використовується лише раз на рік. Можливо, це буде дещо інший формат й інша тематика ярмарку, але такі плани у нас є, і ми сподіваємося їх реалізувати ”, - сказав голова Полтавської облдержадміністрації.

При цьому В.АСАДЧЕВ припустив, що другий Сорочинський ярмарок можна буде провести наприкінці осені.

Нагадаємо, цього року Національний Сорочинський ярмарок відбудеться з 14 по 17 серпня. Про участь в ньому вже заявили понад 200 підприємств України і країн СНД, а також численні приватні підприємці, народні майстри. Очікується приїзд іноземних делегацій з Аргентини, Азербайджану, Грузії, Угорщини і Литви.