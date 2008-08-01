Головним антирейдером в країні буде Турчинов

Кабінет міністрів України своєю постановою (№ 687 від 30 липня) вніс низку змін в Положення про Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, зокрема в ті пункти, які регламентують склад Комісії і її керівництва. Цією ж постановою затверджено новий склад Комісії.

Текст постанови розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд ліквідував посаду співголови Комісії і замість цього ввів ще одну, другу, посаду заступника голови. Відповідно до нової редакції 1-3 абзаців пункту 7, який регламентує склад Комісії та її керівних органів, Комісія утворюється у складі голови Комісії, двох його заступників, секретаря та інших членів Комісії. У разі відсутності голови його обов’язки виконує один із його заступників.

У новій редакції положення відсутня чітка регламентація, хто саме повинен призначатись на посади голови Міжвідомчої комісії та його заступників. Одним із заступників новою постановою призначено міністра економіки, другим - міністра внутрішніх справ, секретарем Комісії – члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) (УНІАН: зокрема, у попередній редакції Положення було чітко вказано, що на посаду голови Комісії повинен призначатися перший віце-прем`єр-міністр (віце-прем`єр-міністр з економічних питань). На посаду співголови - перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією за його згодою; заступником голови Комісії - голова ДКЦПФР).

Також із Положення виключено п.13, який регламентував, що “Рішення Комісії мають рекомендаційний характер”.

Постановою також затверджено новий склад Комісії. Головою Комісії призначений перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, заступником голови – міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, заступником голови – Юрій ЛУЦЕНКО, секретарем - член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Микола БУРМАКА. До складу Комісії також входять ще 16 представників міністерств, правоохоронних органів та відомств, зокрема голова Державної податкової адміністрації Сергій БУРЯК, голова Держкомпідприємництва Костянтин ВАЩЕНКО, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Державної митної служби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, голова Держфінмоніторингу Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Міжвідомчу комісію з боротьби з рейдерством було створено в лютому 2007 року. Положення про неї та її склад був затверджений постановою №257 від 21 лютого 2007 р. Під час роботи Кабінету міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА її очолював перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.