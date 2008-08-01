Міністри України, Білорусі й Росії домовилися щодо агрополітики

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК і міністри сільського господарства Білорусі і Росії Семен ШАПІРО і Олексій ГОРДЄЄВ домовилися скоординувати сільськогосподарську політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр сільського господарства РФ О.ГОРДЄЄВ, виступаючи на відкритті виставки „Всеукраїнський день поля-2008“, що проходить в селі Майське Дніпропетровській області,

Він подякував українському уряду за своєчасний захист інтересів українських сільгоспвиробників і наголосив на необхідності координації роботи трьох країн щодо розвитку сільського господарства і ринків продукції.

«Ми можемо бути сучасними», - сказав О.ГОРДЄЄВ, зазначивши, що сільське господарство в трьох країнах розвивалося і розвивається досить успішно.

У свою чергу, С.ШАПІРО також наголосив на необхідності спільного розвитку аграрних ринків.

Довідка УНІАН. 1-2 серпня в Дніпропетровській області проходить форум «Всеукраїнський день поля-2008», присвячений новітнім розробкам у сільському господарстві.

Організатори форуму – корпорація «Агро-союз» і Дніпропетровська ОДА.

Участь у виставці беруть більш як 120 аграрних підприємств з України та інших країн, зокрема Росії і Білорусі.

Під час роботи форуму в польових умовах демонструватиметься сільськогосподарська техніка: збиральна, посівна, кормозаготівельна, грунтообробна, машини для захисту рослин.