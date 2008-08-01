У Луганську вшанували пам'ять Петра Шевченка

Сьогодні у Луганську вшанували пам`ять власного кореспондента «Київських відомостей», луганського поета та публіциста Петра Шевченка, якого 11 років тому знайшли повішеним у занедбаній котельній у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, вже за багаторічною традицією двічі на рік, у день народження та день загибелі П.Шевченка, на його могилі збираються друзі, колеги, представники інтелігенції, громадських організацій. 2 серпня йому б виповнилося 54 роки.

Як зазначив заступник голови правління Громадського комітету захисту конституційних прав і свобод громадян Валерій ФРОЛОВ, "сьогодні вже в 23-й раз друзі та колеги Петра Шевченка зібралися біля його могили. У кожного своя пам`ять про цю людину. У мене особисто він залишив слід у житті як журналіст, що прекрасно розбирався у політиці. Петра неможливо було примусити написати замовний матеріал - це підкуповувало в ньому. Тільки вивчивши усі обставини, він міг взятися за написання. Робив це професійно, осягнувши усю глибину питання. Кожен номер з його публікаціями ми чекали з нетерпінням. Його смерть була передчасною і занадто несподіваною". В.ФРОЛОВ підкреслив, що справу про вбивство П.Шевченка було поспіхом закрито, вбивць до цього часу не знайдено.

Як повідомляв УНІАН, П.Шевченка знайшли повішеним у занедбаній котельні поблизу аеропорту "Жуляни" у Києві 13 березня 1997 року. Офіційна версія – самогубство. Справу було закрито поспіхом, з матеріалами не були ознайомлені навіть родичі. Дружина, побоюючись за життя сина Юрія, емігрувала до Канади. П.Шевченко загинув у неповні 43 роки.

До 50-річчя журналіста колеги та друзі видали збірку спогадів «Винахід Петра Біливоди» (літературний псевдонім Петра Шевченка).