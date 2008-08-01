Літак МНС Росії з дитячим харчуванням і водою летить у Львів

22:37, 01 серпня 2008
Суспільство
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Загальна вага вантажу - 40 тонн

До України в п`ятницю увечері вилетів транспортний літак МНС Росії з вантажем гуманітарної допомоги для постраждалих від повені районів, повідомляє РІА Новости. Як розповіли агентству в прес-службі МНС, на борту спецлітака Іл-76 до Львова буде доставлене продовольство, зокрема дитяче харчування і питна вода. Загальна вага гуманітарного вантажу - 40 тонн.

 

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