У Донецькій області 2570 квартир стоять залишені власниками

В даний час в Донецькій області порожні 2 тис. 570 квартир, які залишили колишні власники.

Про це повідомляє комунальний портал Донецької міської ради.

Так, з початку цього року кількість залишених і фактично розбитих квартир зменшилась тільки на 400 одиниць. Із 2 тис. 570 порожніх сьогодні квартир таких налічується в м. Дружковці – 135, у Димитрові – 283, у Донецьку – 569, у Єнакієвому – 119, у Сніжному – 258, у Торезі 154 квартири.