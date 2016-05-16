Польські прикордонники знайшли поряд з українським кордоном дельтаплан і тіло чоловіка
13:03, 16 травня 2016Суспільство
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В рамках досягнутих домовленостей щодо спільного виконання завдань із охорони державного кордону, Держприкордонслужба України отримала від польських колег інформацію про виявлення приблизно в 40 км навпроти ділянки кордону в межах Львівської області мотодельтаплану, який зазнав аварії.
Чоловік на дельтаплані, скоріш за все, незаконно перетнув кордон / dpsu.gov.ua
Попередньо встановлено, що аварія сталася в ніч з 11 на 12 травня. Біля літального апарату виявлено труп чоловіка та мобільний телефон.
Про це пише на своїй сторінці у Facebook помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Наявність у чоловіка карток українського мобільного оператора дозволяє припустити, що даний дельтаплан незаконно перетнув кордон із України до Польщі", - написав він.
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За наявною інформацією Держприкордонслужба розпочала перевірку факту можливого порушення державного кордону України, встановлення особи загиблого та інших обставин. Поінформовано зацікавлені правоохоронні органи України.
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