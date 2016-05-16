Пропагандист Кремля Кисельов зізнався в підробці посвідчення СС в сюжеті про Україну: "попастися недивно"

Про це Дмитро Кисельов зізнався в ефірі передачі «Вести недели».

"Мова йде про посвідчення дивізії СС "Галичина". Хочу подякувати глядачам, які помітили в пред'явленому документі неточності. Корочки, мабуть, з тих, що попадають в колекції любителів старовини з європейських блошиних ринків, але спочатку підробляються місцевими майстрами жанру", - заявив Кисельов.

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Раніше Кисельов у своїй програмі заявляв на основі «колекційного документа», що якийсь Роман Колій став сотником дивізії «Галичина» «вже після того, як її вщент розбив маршал Конєв».

Журналісти помітили, що на фото в "корочці" насправді зображений Вальтер Шмідт - відомий оберштурмбанфюрер СС, який пережив війну і прожив до 2000 року. ЗМІ також звернули увагу, що переклад цитат про білорусів і українців, які нібито належать Гітлеру , ймовірно, зроблений за допомогою онлайн-перекладача.