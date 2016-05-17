Джамала: У мене навіть думки не було, що Україна посяде друге місце, а Лазарєв круто підготувався
Переможниця Євробачення Джамала заявила, що була впевнена в своєму першому місці.
Про це вона сказала на прес-конференції, повідомляє "112 Україна".
"Емоції під час голосування неможливо описати словами. Коли я зрозуміла, що Австралія вже перемагає, я вже не вважала, за якими критеріями: балами журі або глядачів, я не могла цього зрозуміти. Я дійсно просто дуже хотіла перемогти. Я просто бачила себе з цією нагородою. У мене навіть думки не було, що у нас буде друге місце", - сказала співачка.
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Джамала також зазначила, що учасник від Росії Сергій Лазарєв "круто" підготувався до конкурсу.
"Сергій Лазарєв дуже круто підготувався до Євробачення. Але в цьому році була дуже сильна конкуренція", - додала Джамала.
Нагадаємо, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", яка розповідає про трагедію кримськотатарського народу. Раніше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса і Херсон.