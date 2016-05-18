У ресторані в центрі Ужгорода депутат міськради влаштував стрілянину, є поранені

"Сьогодні, близько 16:30 на телефон 102 поліції надійшло повідомлення про стрілянину на площі Корзо в Ужгороді. На місце події прибула слідчо-оперативна група", - повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, інцидент виник у відомому ресторані "Корона", де тривають ремонтні роботи.

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"Під час сварки один депутат Ужгородської міської ради поранив помічника іншого депутата з травматичного пістолета. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі особи учасників інциденту встановлені. Зброю, з якої здійснювалися постріли - травматичний пістолет - офіційно зареєстровано.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 296. ч. 4 КК (хуліганство із застосуванням зброї). Обставини інциденту з'ясовують слідчі.