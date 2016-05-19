Декомунізація назви станції метро у Харкові викликала плутанину для місцевих жителів

Як пише "Медіапорт", назву "Індустріальна" до 2004 року носила станція метро "імені О. С. Масельського" Холодногірсько-Заводської лінії Харківського метрополітену. Жителі міста, які пам'ятають стару назву станції, продовжують називати її як і раніше.

Після розпорядження голови Харківської обладміністрації Ігоря Райніна "Індустріальною" стала називатися "Пролетарська" на тій же Холодногірсько-Заводської лінії.

За словами історика, координатора "Харківської топонімічної групи" Марії Тахтаулової, робоча група пропонувала варіант "Зелений Гай".

Читайте такожУ Харкові з'явилися майдани Нацгвардії та Захисників України, а назви районів додекомунізували

"Станом на сьогоднішній день станції "Індустріальна" в Харкові немає. Тобто назву не продубльовано. Так, була така станція. І можливо, це буде викликати плутанину. Я не можу сказати, що це чудове перейменування, але і пояснити логіку теж не можу, це не наша пропозиція. Думаю, що вона може викликати якісь складнощі, не самий вдалий варіант", — зазначила Тахтаулова.

Чому зупинилися на назві "Індустріальна", виданню також постарався пояснити радник харківського губернатора Юрій Чевордов.

"Логіка прийняття такого рішення була в тому, що Орджонікідзевський район тепер називається Індустріальним. Сам по собі це промисловий район і виправдовує свою назву. У відповідності з цим була названа станція метро. Що стосується плутанини, то це питання звички, як мені здається", — сказав він.