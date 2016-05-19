Декомунізація назви станції метро у Харкові викликала плутанину для місцевих жителів
Перейменування станції метро "Пролетарська" в Харкові на "Індустріальну" викликало подив у користувачів соціальних мереж і стало несподіванкою для представників громадськості, які працювали над списком топонімів, які підпадають під дію закону про декомунізацію.
Як пише "Медіапорт", назву "Індустріальна" до 2004 року носила станція метро "імені О. С. Масельського" Холодногірсько-Заводської лінії Харківського метрополітену. Жителі міста, які пам'ятають стару назву станції, продовжують називати її як і раніше.
Після розпорядження голови Харківської обладміністрації Ігоря Райніна "Індустріальною" стала називатися "Пролетарська" на тій же Холодногірсько-Заводської лінії.
За словами історика, координатора "Харківської топонімічної групи" Марії Тахтаулової, робоча група пропонувала варіант "Зелений Гай".
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"Станом на сьогоднішній день станції "Індустріальна" в Харкові немає. Тобто назву не продубльовано. Так, була така станція. І можливо, це буде викликати плутанину. Я не можу сказати, що це чудове перейменування, але і пояснити логіку теж не можу, це не наша пропозиція. Думаю, що вона може викликати якісь складнощі, не самий вдалий варіант", — зазначила Тахтаулова.
Чому зупинилися на назві "Індустріальна", виданню також постарався пояснити радник харківського губернатора Юрій Чевордов.
"Логіка прийняття такого рішення була в тому, що Орджонікідзевський район тепер називається Індустріальним. Сам по собі це промисловий район і виправдовує свою назву. У відповідності з цим була названа станція метро. Що стосується плутанини, то це питання звички, як мені здається", — сказав він.