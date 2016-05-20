Активісти Митного контролю провели пікетування будівлі ДФС з вимогою проведення реформ

Активісти закликали керівництво ДФС розпочати реформування митної служби.

"Зробити в Україні Європейську митницю просто. Треба зробити лише кілька кроків. Наприклад, перший крок - закрити 99 відсотків внутрішніх митних терміналів і розмитнювати усі вантажі на кордоні. Бо самі внутрішні митниці – це корупція в чистому вигляді", - розповіла Інна Біленко, голова ГО "Митний контроль"

Керівник "Митного контролю" пояснила, що у Європі взагалі немає внутрішніх митних терміналів і на кордоні перевіряється лише 1 відсоток фур, а решта оформлюються за 5 хвилин. В Україні – це половина вантажів. І більшість вантажів відправляють на внутрішні митниці для процедури розмитнення.

"100% терміналів в Україні - приватні, державних немає взагалі. Заїзд на ці термінали платний - від $ 100 до 200 грн. Що таке термінал - це шматок асфальту, колючий дріт, пара будок або будівля з митниками. На хорошому терміналі в Києві в середньому за добу заїжджали 1000 автомобілів, тобто прибуток $100 тис в день. Жоден термінал не працює без відкатів", - додала вона.

На думку Біленко цей один, такий, здавалося б, маленький, але системний крок набагато більше вплинув би на зменшення корупції і ріст свободи підприємництва, ніж посадка тисячі хабарників.