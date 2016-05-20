Луценко приніс в Генпрокуратуру свій кухоль з Лук'янівського СІЗО (фото)
15:01, 20 травня 2016Суспільство
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Генпрокурор Юрій Луценко приніс у свій кабінет в ГПУ кухоль з Лук'янівського СІЗО.
Кухоль Луценка з Лук'янівського СІЗО / facebook.com/LarysaSargan
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.
"Та сама алюмінієва кружка з Лук'янівського СІЗО на столі у генпрокурора Юрія Луценка", - написала Сарган.
"Як нагадування про необхідність змінити каральну систему", - наводить прес-секретар слова генпрокурора.
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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.
Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора роки.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
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