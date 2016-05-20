Луценко приніс в Генпрокуратуру свій кухоль з Лук'янівського СІЗО (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Та сама алюмінієва кружка з Лук'янівського СІЗО на столі у генпрокурора Юрія Луценка", - написала Сарган.

"Як нагадування про необхідність змінити каральну систему", - наводить прес-секретар слова генпрокурора.

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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.

Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора роки.