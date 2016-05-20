Голова Полтавської ОДА перейменував понад 600 вулиць, що підлягають декомунізації

Про це губернатор повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За його словами, на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» в області буде перейменовано понад 600 вулиць. Переважна більшість з них - в обласному центрі.

«Над цим документом працювали експерти, громадські активісти, жителі Полтави, які брали участь в опитуванні, історики та краєзнавці, депутати. Ми постаралися максимально врахувати думку кожного і одночасно наголосити, що Полтавщина - серце України», - прокоментував підписання розпорядження Головко.

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"Ми повертаємо частині вулиць історичні українські назви, які вони носили до комуністичного режиму, і даємо нові, пов'язані з фігурами борців за незалежність України і з нашим сьогоденням. Упевнений, що цей документ дасть новий патріотичний поштовх для розвитку Полтавської області", - зазначив голова ОДА.

Головко також повідомив, що текст розпорядження з повним переліком усіх перейменованих вулиць - майже 30 аркушів - з понеділка почнуть оприлюднювати у ЗМІ. Розпорядження набуде чинності за 10 днів після опублікування.