Голова Полтавської ОДА перейменував понад 600 вулиць, що підлягають декомунізації
Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко підписав розпорядження про перейменування понад 600 вулиць.
Про це губернатор повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.
За його словами, на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» в області буде перейменовано понад 600 вулиць. Переважна більшість з них - в обласному центрі.
«Над цим документом працювали експерти, громадські активісти, жителі Полтави, які брали участь в опитуванні, історики та краєзнавці, депутати. Ми постаралися максимально врахувати думку кожного і одночасно наголосити, що Полтавщина - серце України», - прокоментував підписання розпорядження Головко.
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"Ми повертаємо частині вулиць історичні українські назви, які вони носили до комуністичного режиму, і даємо нові, пов'язані з фігурами борців за незалежність України і з нашим сьогоденням. Упевнений, що цей документ дасть новий патріотичний поштовх для розвитку Полтавської області", - зазначив голова ОДА.
Головко також повідомив, що текст розпорядження з повним переліком усіх перейменованих вулиць - майже 30 аркушів - з понеділка почнуть оприлюднювати у ЗМІ. Розпорядження набуде чинності за 10 днів після опублікування.