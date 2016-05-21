На Полтавщині голову РДА затримано під час отримання хабаря у $23 тисячі

Про це повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Полтавської області Анатолій Буряк, передає прес-служба прокуратури.

За словами Анатолій Буряка, посадовець вимагав від приватного підприємця 30 тис. доларів США, що за курсом Національного банку України становить 750 тис. грн., за вплив на прийняття рішення про надання в оренду об’єкта нерухомості площею 600 кв. м.

"Правоохоронці затримали голову райдержадміністрації після одержання частини грошей, а саме: 23 тис. дол., сказав начальник слідчого відділу прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала голову профспілки, що вимагав хабар у $100 тисяч за припинення акцій протесту (відео)

"Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України", - додали впрокуратурі.

Зазначається, що на даний час проводяться слідчі дії. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.