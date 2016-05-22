В Одеській області керівництво "Тузловських лиманів" заявляє про побиття своїх співробітників

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник парку Іван Русєв.

За його словами, напад стався 21 травня о 16:30 на березі озера Хаджидер - у межах національного парку. Як стверджує Русєв, напали на в. о. директора, заступника директора, начальника служби охорони, начальника відділу рекреації та екологічної освіти, провідного наукового співробітника "Тузловських лиманів".

"П'яні і відморожені бєспрєдельщики погрожували вилами, били і принижували співробітників парку і знущалися над жінками, які виконують свої професійні обов'язки, вирвали і кинули картки смартфонів, а також мій телефон у лиман. Через півгодини з'явилися їхні поплічники. Знову пішли погрози. Поліція приїхала через 2 години", - написав Русєв.

За його словами, процедура зняття побоїв була завершена "ближче до ночі". Співробітники парку перебувають у стресовому стані. Про інцидент повідомлено міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака. "Бєспрєдєл у межах нацпарку, при його кришуванні співробітниками з Міністерства екології, зашкалює...", - наголосив Русєв.

Він також виклав у Facebook фотографії кількох чоловіків, які, як стверджує керівник парку, "били співробітників НПП "Тузловські лимани".

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Як повідомляв УНІАН, у березні в Національному природному парку "Тузловські лимани" (Одеська область) був затриманий колишній начальник райвідділу міліції, який займався браконьєрством. Поліція відкрила кримінальне провадження. Колишній правоохоронець стверджує, що має відповідний дозвіл на полювання і риболовлю в даній місцевості.

5 квітня місцеві жителі на кілька годин перекривали трасу Одеса-Рені, вимагаючи звільнити керівництво Національного природного парку "Тузловські лимани", яке "заважає їм полювати і рибалити". 6 квітня на території парку стався конфлікт браконьєрів з керівництвом парку та правоохоронцями.

Довідка УНІАН. "Тузловські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.