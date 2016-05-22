У Каневі кілька тисяч людей взяли участь у вшануванні пам'яті Тараса Шевченка

В місті Канів Черкаської області кілька тисяч людей зі всієї України взяли участь у вшануванні пам'яті Тараса Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, сьогодні у Каневі з нагоди 155-ї річниці з дня перепоховання Кобзаря кілька тисяч осіб пройшли його останньою дорогою - від Успенської церкви до Чернечої гори.

Урочисті заходи розпочалися з покладання квітів до пам'ятника матері поета. Вранці в Успенському соборі Канева відслужили молебень за упокій Кобзаря, а після цього почалася урочиста хода останньою дорогою поета. Кілька тисяч людей зі всієї України та з-за кордону пройшли до Чернечої гори. По ходу руху учасники ходи поклали квіти до пам'ятника козацькому отаману Івану Пидкове.

Після сходження на Тарасову гору учасники ходи, жителі та гості міста, члени офіційних делегацій поклали квіти до могили Кобзаря, а священики відслужили молебень.

Цього року вшанувати пам'ять Шевченка в Канів приїхала делегація українських румунів у складі членів місцевої "Просвіти". У музеї Шевченка В Каневі румунська делегація сьогодні презентувала дві книги про Шевченка, написані і видані представниками української діаспори в Румунії.

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На 155-ту річницю перепоховання Шевченка канівський музей Кобзаря отримав символічний подарунок від учасників антитерористичної операції, який вони привезли з Донбасу. Бійці передали музею книгу про Шевченка "Вічний, як народ". Її знайшли у школі в селищі Широкіно Донецької області, яке звільнили від терористів. Хоча книга обгоріла, українські вояки не змогли пройти повз і забрали її з собою.