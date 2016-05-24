У Міноборони планують до 2020 побудувати близько 30 бойових кораблів і катерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила підполковник, речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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"Відповідно до положень стратегічних документів в оборонній сфері, у Збройних силах України тривають заходи щодо відродження Військово-морських сил та набуття ними бойових спроможностей. Наразі морська піхота, берегова артилерія та інші підрозділи ВМС беруть активну участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, готові дати відсіч збройній агресії з моря. Продовжується нарощування спроможностей корабельного складу. На замовлення Міністерства оборони України для українських ВМС побудовано два малих броньованих артилерійських катери, триває виробництво ще чотирьох", - зазначила вона.

Крім того, як повідомила Гаврилюк, Міноборони уклало державний контракт з ПАТ «Завод «Ленінська кузня» на будівництво двох десантних катерів.

"Усього до 2020 року планується кардинально оновити корабельний склад Військово-морських сил і побудувати близько 30 бойових кораблів і катерів. Також, відповідно до рішення міністра оборони, продовжується робота щодо розробки нового патрульного літака ВМС Ан-148МП. Орієнтовний термін прийняття його на озброєння — 2019 рік", - підкреслила речник Міноборони.