"Стримав слово": адвокат похвалився, що виконав обіцянку звільнити Савченко
14:41, 25 травня 2016Суспільство
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Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін зазначив, що зробив все можливе для звільнення незаконно засудженої в РФ.
Адвокати зустрінуться з Савченко завтра в Києві / vesti.ru
Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.
"Два роки тому я обіцяв українцям зробити все можливе, щоб звільнити Надю. Так ось. Я вмію тримати слово. Вона на шляху додому, в Україну", - йдеться в повідомленні.
"Мені і Миколі Полозову довелося пройти важкий дворічний шлях щодо захисту і порятунку Надії. Наша стратегія політичної захисту дала результат", - додав він.
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Фейгін також повідомив, що адвокати Савченко завтра зустрінуться з нею в Києві.
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