"Стримав слово": адвокат похвалився, що виконав обіцянку звільнити Савченко

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

"Два роки тому я обіцяв українцям зробити все можливе, щоб звільнити Надю. Так ось. Я вмію тримати слово. Вона на шляху додому, в Україну", - йдеться в повідомленні.

"Мені і Миколі Полозову довелося пройти важкий дворічний шлях щодо захисту і порятунку Надії. Наша стратегія політичної захисту дала результат", - додав він.

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Фейгін також повідомив, що адвокати Савченко завтра зустрінуться з нею в Києві.