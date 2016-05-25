"Стримав слово": адвокат похвалився, що виконав обіцянку звільнити Савченко

14:41, 25 травня 2016
Суспільство
2144 1

Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін зазначив, що зробив все можливе для звільнення незаконно засудженої в РФ.

vesti.ru

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

"Два роки тому я обіцяв українцям зробити все можливе, щоб звільнити Надю. Так ось. Я вмію тримати слово. Вона на шляху додому, в Україну", - йдеться в повідомленні.

"Мені і Миколі Полозову довелося пройти важкий дворічний шлях щодо захисту і порятунку Надії. Наша стратегія політичної захисту дала результат", - додав він.

Читайте такожАдвокат Савченко подякував українцям за підтримку і молитви

Фейгін також повідомив, що адвокати Савченко завтра зустрінуться з нею в Києві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter