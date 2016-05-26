У Одеській області прикордонники вилучили у іноземця цінну старовинну монету

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби, громадянин Молдови прибув на автомобілі «БМВ» у пункт пропуску «Платонове», що в Одеській області - для подальшого виїзду з України.

«Прикордонники Котовського загону вивели його транспортний засіб для додаткової перевірки його особистих речей, спільно з співробітниками митниці. Саме в них виявили старовинну срібну монету «1 рубль Катерина II, 1777», - сказали в управлінні.

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Монета вилучена і передана на експертизу, після якої буде встановлено її історична і культурна цінність.