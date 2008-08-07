Згорів архів Дніпропетровського управління земельних ресурсів за 12 років

У Дніпропетровську під час пожежі, що виникла увечері 4 серпня у висотній офісній будівлі, повністю згорів архів міського управління земельних ресурсів за останніх 12 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник Дніпропетровського міського управління земельних ресурсів Євген БАЧЕВ.

За його словами, поки не буде проведена експертиза щодо причин пожежі, про версії говорити рано.

Разом з тим депутат Дніпропетровської міськради Загід КРАСНОВ заявив журналістам, що його дивує системність виникнення пожеж в управліннях земельних ресурсів. Депутат уточнив, що раніше вогнем була знищена документація в Полтавському і Київському управліннях земресурсов.

У прес-службі Управління МВС в Дніпропетровській області УНІАН повідомили, що підставою для порушення кримінальної справи за фактом пожежі в 10-поверховій офісній будівлі в центрі Дніпропетровська можуть стати результати технічної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у центрі Дніпропетровська по вул. Набережна Леніна, 29А, виникла 4 серпня о 17.40 у десятиповерховій будівлі Дніпропетровського проектного інституту "Дніпроцивільпроект" на 9-му поверсі в орендованому приміщенні Дніпропетровської філії центру земельного кадастру. Потім пожежа перекинулась на орендоване приміщення Управління земельних ресурсів м. Дніпропетровська.