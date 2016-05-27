У Дніпропетровську презентували найбільшу в Україні колекцію японської гравюри
У Дніпропетровську у Музеї українського живопису ввечері 26 травня відкрили виставку японської гравюри «Відбиток сонця, що сходить».
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами наукових співробітників музею, на виставці представлені понад 100 робіт, що датовані XVII, XVIII та XIX століттями, це частина найбільшої музейної колекція японської гравюри в Україні, яка включає лише оригінали.
За словами мистецтвознавців, у першій половині XVII століття в Японії ксилографії (гравюри на дереві) створювалися маловідомими художниками та призначалися переважно для ілюстрування розважальних видань та навчальних посібників. Вони були чорно-білими. Пізніше їх почали підфарбовувати кіновар’ю, жовтою та зеленою фарбою. Введення у вжиток кольорового друку традиційно відноситься до середини 1760-х років, у цей час, кажуть знавці японського мистецтва, мистецтво ксилографії сягнуло найвищої точки розвитку. У цей час працювали такі майстри, як Кацусика Хокусай, Утаґава Кунісада, Тайсо Йосітосі, Утаґава Кунійосі та багато інших», – зазначає мистецтвознавець Людмила Тверська.
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Нині твори цих митців є у зібранні Музею українського живопису.
Задля створення атмосфери Сходу гостей експозиції зустрічали «гейші» та «самураї», виставку супроводжують також майстер-класи з традиційної чайної церемонії від японських майстрів.
Під час відкриття артисти Дніпропетровського театру опери та балету виконали уривок з опери «Чіо – Чіо - сан», а спортсмени центру японської культури «Фудошинкан» показали елементи традиційного японського фехтування.