СКМ збільшить статутний фонд у 370 разів

ЗАТ “Систем кепітал менеджмент” планує збільшити статутний фонд на 855,7 млн. грн. – до понад 858 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, за ініціативою акціонера ЗАТ «СКМ», що володіє більш як 10% акцій товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів СКМ, які призначені на 28 серпня 2006 року, включене питання про збільшення статутного фонду ЗАТ. Планується, що статутний фонд СКМ може бути збільшений на 855,7 млн. грн. і перевищить 858 млн. грн.

У разі ухвалення акціонерами позитивного рішення з даного питання порядку денного, залучені кошти будуть направлені на розвиток профільних бізнесів Групи, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, збори акціонерів ЗАТ “СКМ” призначені на 28 серпня ц.р. в Донецьку. Раніше повідомлялося, що до порядку денного зборів внесене питання про перереєстрацію юридичної адреси ЗАТ «СКМ».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк) – створена в 2000 р., є найбільшою управляючою компанією України, володіє і управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа і інших галузях і сферах економіки. На даний час СКМ володіє контрольними пакетами акцій більш як 90 підприємств (включаючи опосередковане володіння).

Зокрема, компанія є акціонером металургійного комбінату «Азовсталь», Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, Авдіївського коксохімічного заводу, Центрального і Північного гірничо-збагачувальних комбінатів.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить Ринату АХМЕТОВУ, 10% - його дружині, Лілії СМИРНОВІЙ.

У 2005 році чистий прибуток ЗАТ «СКМ» становив 864 млн. грн. (без урахування фінансових результатів Групи).