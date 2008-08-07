На пляжі в Сочі стався вибух: двоє загиблих, четверо пораних
12:01, 07 серпня 2008Суспільство
1580 0
Працює оперативно-слідча група
У Лазаревському районі Сочі на пляжі стався вибух.
Як повідомили ІТАР-ТАРС в УВС міста, невстановлений вибуховий пристрій спрацював о 10.00 за московським часом на міському пляжі селища Лоо. Внаслідок двоє людей загинуло, четверо поранено. З пляжу евакуйовано людей.
На даний момент співробітники міліції обстежують територію на предмет виявлення підозрілих предметів, працює оперативно-слідча група слідчого комітету при прокуратурі Сочі, вибухотехніки. Тип і потужність вибухового пристрою встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter