Мер Дніпра Борис Філатов дозволив випускникам купатися в міських фонтанах

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Мер зобов'язав комунальні служби призвести 9 міських фонтанів у належний стан і не перешкоджати випускникам купатися в них до 21.00 28 травня. Безпека і правопорядок будуть забезпечувати представники департаменту громадського порядку міськради і поліція.

«Місто – це люди, а не мости, заводи або торгові центри. Місто створене для людей, а не для чиновників, шахраїв і злодіїв. Своїм розпорядженням дозволив випускникам купатися в міських фонтанах. Адже все одно полізуть, хоч як не забороняй», – написав Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.