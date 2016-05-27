У Дніпропетровську мешканці виявили величезну змію (фото)
22:10, 27 травня 2016Суспільство
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Біля Нагірного ринку в Дніпропетровську була виявлена величезна змія, але патрульний екіпаж спіймав її.
Величезну змію виявили у Дніпропетровську / Фото 056
Про це повідомили у прес-службі поліції, передає місцевий сайт 056.ua.
Зазначається, що 305-й екіпаж отримав повідомлення, що на Соборній площі міста кричить чоловік і просить про допомогу. Переляканий чоловік заявив, що біля Нагорного ринку повзе велетенська змія.
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Екіпаж за допомогою добровольця спіймав змію і випустив у балку. Ніхто із жителів і сама змія не постраждали.
Фото 056
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