У Канаді розглянуть пропозицію про скасування віз громадянам України

Відповідну пропозицію на обговорення з'їзду винесло відділення Ліберальної партії в провінції Саскачеван.

"Пропонуємо узгодити скасування Ліберальним урядом Канади туристичних і бізнес віз для громадян України, у яких є біометричні паспорти і які планують перебувати на території Канаді не більше 90 днів", - йдеться в документі.

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Також, пропонується ухвалити відповідний законопроект до 24 серпня 2016 року, відзначивши таким чином "25-ту річницю незалежності України та 125 років від початку української імміграції в Канаду".

У документі також згадується, що Україну й Канаду пов'язують довгі та глибокі відносини, у тому числі 1,3 мільйона канадських українців, які облаштувалися в країні за останні 125 років.