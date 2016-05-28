В Одесі здорову жінку насильно тримали в приватній психлікарні

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, правоохоронці встановили, що свідомо здорову людину помістили до приватного психіатричного закладу, де громадянка незаконно перебувала на стаціонарному обстеженні.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій 26 травня одеситку звільнили від незаконного утримання і з її згоди доставили в комунальний заклад «Одеський обласний психіатричний центр психічного здоров'я». Згідно з висновком чергового лікаря цього закладу, вона є психічно здоровою людиною і яка не потребує психіатричної допомоги.

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Як відзначили в прес-службі, таким чином при втручанні працівників Одеських місцевих прокуратур № 1 і №4 (Київський і Суворовський райони міста) поновлено права 65-річної одеситки, яку безпідставно помістили в приватну психіатричну лікарню і насильно утримували в закладі.

Зараз підстави перебування жінки в приватній лікарні перевіряються в рамках відкритого прокуратурою кримінального провадження за ч. 1 ст. 151 КК України (незаконне утримання в психіатричному закладі).

Розслідування триває.