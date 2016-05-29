В окупованому Криму засудили одеського депутата за контрабанду м'яса

В окупованому Росією Криму засудили депутата Одеської обласної ради Миколу Карпенка до 3,5 років ув’язнення і зобов’язали його сплатити 49 млн рублів штрафу за незаконні поставки м'яса в особливо великих розмірах на територію півострова.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету російських окупантів в Криму.

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«Слідством і судом встановлено, що з травня по листопад 2014 року Карпенко, діючи в складі організованої групи, за сприяння співробітників митниці, органів внутрішніх справ, а також інспекторів прикордонного ветеринарного нагляду, представивши в ході митного контролю товаросупровідні документи на переміщуваний товар, що містять підроблені відомості, незаконно перемістив через митний кордон... м'ясо свинини вартістю понад 100 мільйонів рублів, що є особливо великим розміром», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Карпенка звинуватили у підробці документів і спробі дати слідчому 30 тис. дол. хабара через посередника. Як повідомляється, після передачі коштів посередник також був затриманий.

Як повідомлялося, депутат Одеської облради Карпенко був затриманий співробітниками ФСБ в листопаді 2014 року. Він утримувався у Сімферополі.