Голова АП і мер Верони обговорили план повернення знайдених в Україні картин до Італії

Про це глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін написав на своїй сторінці в Facebook.

"Нещодавно наші прикордонники в ході спеціальної операції розшукали в Одеській області 17 картин великих майстрів, вкрадених минулого року з Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'arte. А сьогодні ми з мером Верони Флавио Тосі обговорили план їх повернення", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що "в знак подяки мерія Верони пообіцяла зробити вхід в міський музей для українців безкоштовним до кінця року".

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко привітав особовий склад Державної прикордонної служби і співробітників військової прокуратури, які здійснили успішну операцію з пошуку колекції з 17 найцінніших картин Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї, викрадених з музею в італійській Вероні.

Президент зазначив, що загальна вартість цієї колекції за документами, які були надані прикордонною службою та військовою прокуратурою на сьогоднішній день перевищує 16 мільйонів євро.

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Нагадаємо, 19 листопада 2015 року з музею Кастельвеккіо у місті Верона було викрадено 17 найцінніших картин старих майстрів – Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї.

В кінці квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що викрадачів цих картин, а також самі картини правоохоронці шукають в Одесі. У скоєнні злочину підозрюються громадяни Молдови.