Вбивство кримської татарки на окупованому півострові: підозрюваного затримано
13:50, 30 травня 2016Суспільство
1281 0
29 травня 2016 року в Старому Криму вбили Алієву Муміне, 35 років, жительку села Ізюмівка Іслям-Терекського (колишнього – Кіровського) району.
На окупованому півострові вбили кримську татарку / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров.
"Гарячими слідами завдяки братам вбитої Муміне одного з вбивць затримано. Ним виявився Гнєзділов Олексій, житель Старого Криму", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожОкупанти вночі відпустили трьох кримських татар, затриманих в передмісті Сімферополя (відео)
Як з'ясувало слідство, Муміна Алієва закрила магазин, але додому не дійшла - її викрали двоє невідомих, передає ТСН. Пізніше жінку знайшли мертвою. За відео з камер спостереження вдалося встановити нападників.
За попередньою інформацією, серед підозрюваних колишній співробітник правоохоронних органів. Другий - наркоман.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter