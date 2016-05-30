Вбивство кримської татарки на окупованому півострові: підозрюваного затримано

13:50, 30 травня 2016
Суспільство
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29 травня 2016 року в Старому Криму вбили Алієву Муміне, 35 років, жительку села Ізюмівка Іслям-Терекського (колишнього – Кіровського) району.

фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров.

"Гарячими слідами завдяки братам вбитої Муміне одного з вбивць затримано. Ним виявився Гнєзділов Олексій, житель Старого Криму", - йдеться у його повідомленні.

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Як з'ясувало слідство, Муміна Алієва закрила магазин, але додому не дійшла - її викрали двоє невідомих, передає ТСН. Пізніше жінку знайшли мертвою. За відео з камер спостереження вдалося встановити нападників.

За попередньою інформацією, серед підозрюваних колишній співробітник правоохоронних органів. Другий - наркоман.

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