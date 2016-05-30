Через серйозне ДТП на Старому мосту в Дніпрі утворився затор (фото)

Зіткнулися два автомобілі. Про це 056.ua повідомили очевидці події. Підтвердження прийшло також і з прес-служби патрульної поліції.

Подробиці ДТП з'ясовуються, але в даний час відомо, що в районі аварії в бік лівого берега сильно ускладнений рух.