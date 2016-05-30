Через серйозне ДТП на Старому мосту в Дніпрі утворився затор (фото)
16:40, 30 травня 2016Суспільство
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На Старому (Амурському) мосту в Дніпрі приблизно в 15:00 сталася велика аварія.
056.ua
Зіткнулися два автомобілі. Про це 056.ua повідомили очевидці події. Підтвердження прийшло також і з прес-служби патрульної поліції.
Подробиці ДТП з'ясовуються / 056.ua
Подробиці ДТП з'ясовуються, але в даний час відомо, що в районі аварії в бік лівого берега сильно ускладнений рух.
На мосту утворилася пробка / 056.ua
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