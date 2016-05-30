Через серйозне ДТП на Старому мосту в Дніпрі утворився затор (фото)

16:40, 30 травня 2016
Суспільство
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На Старому (Амурському) мосту в Дніпрі приблизно в 15:00 сталася велика аварія.

056.ua

Зіткнулися два автомобілі. Про це 056.ua повідомили очевидці події. Підтвердження прийшло також і з прес-служби патрульної поліції.

056.ua

Подробиці ДТП з'ясовуються, але в даний час відомо, що в районі аварії в бік лівого берега сильно ускладнений рух.

056.ua

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