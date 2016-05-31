У Дніпропетровську відкрили першу в Україні постійну експозицію, присвячену державі Ізраїль

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами організаторів, захід був приурочений до Дня незалежності Ізраїлю. У ньому взяли участь не тільки представники численної в Дніпропетровську єврейської громади, а й члени інших національних об’єднань, історики, краєзнавці, бійці АТО та волонтери.

За словами керівника Музею Голокосту Ігоря Щупака, організатори хотіли показати відвідувачам той шлях, який здолав Ізраїль на шляху становлення своєї державності. Багато в чому він нагадує, зазначив історик, той шлях, який наразі проходить Україна.

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В експозиції представлені унікальні експонати – фотографії, документи, особисті речі, зразки зброї, яка використовувалася ізраїльськими солдатами під час боротьби за незалежність тощо.

Окрема сторінка виставки – пережите ізраїльським народом під час Голокосту. Особливо промовистими є такі експонати, як евакуаційна валізка, що належала одній із єврейських родин у 40-і роки минулого століття, а також світлина відзначення шабату в таборі для переміщених осіб у Бухенвальді.

Святкування Дня Незалежності Ізраїлю в Дніпропетровську продовжив концерт. Для гостей звучали твори єврейських композиторів у виконанні симфонічного оркестру обласної філармонії під керівництвом гостя – ізраїльського диригента Марка Воллоха.