На Харківщині через забруднення земель невідомими отрутохімікатами постраждали 6 осіб

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, 28 травня до правоохоронців звернувся голова Лебедівської сільської ради. Він повідомив, що працівники одного з товариств району залишили поблизу домівок селян "КАМАЗ" з цистерною.

"З автомобілю почала витікати невідома речовина білого кольору з характерним запахом. Загалом з машини вилилось близько тонни отрутохімікатів. По селу розповсюдився їдкий запах. Потім автомобіль переїхав на територію тракторної бригади, де скидання речовини продовжилося", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на сьогоднішній день з діагнозом "отруєння невідомими хімікатами" до лікарні госпіталізовано 6 селян. Також місцевим мешканцям надавалася амбулаторна медична допомога.

Наразі проведено першочергові слідчі дії. Призначено низку експертиз.

Прокуратура перевіряє оперативну інформацію щодо зберігання отрутохімікатів поблизу дитячого садка. Досудове розслідування триває.