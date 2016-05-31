На Грибовицькому сміттєзвалищі знайшли тіло третього рятувальника – поліція

Про це повідомив УНІАН в.о. начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Дмитро Загарія. Він зазначив, що знайшли тіло ще одного рятувальника - це Богдан Юнко, 28 річний співробітник ДСНС.

Як зазначив Загарія, знайдено тіла всіх трьох рятувальників.

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Як повідомляв УНІАН, на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова з-під завалів вдалося дістали поки що тіла двох загиблих рятувальників.

Про це голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Інформація на 19:30! На сміттєзвалищі у Львівській області знайдено тіла двох рятувальників! Тіло першого виявили о 15.36, другого - о 19.05", - заявив Чечоткін.

Також він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.