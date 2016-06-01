У Львові чоловік виявив у підвалі свого будинку чотири артилерійські снаряди
Правоохоронці встановлюють походження снарядів, а також яким чином вони потрапили в підвал житлового будинку.
У Львові чоловік виявив у підвалі свого житлового будинку чотири артилерійські снаряди.
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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 31 травня до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення від 43-річного львів’янина про те, що у загальному коридорі підвального приміщення свого житлового будинку на вулиці Сорочинській він виявив предмети, схожі на снаряди, і звідки вони взялися, йому невідомо.
Слідчо-оперативна групи після виїзду на місце події встановила, що в підвальному приміщенні знаходяться чотири артилерійські снаряди калібру 125 мм.
За попередніми висновками працівників вибухо-технічної служби, «металеві циліндри з пороховим зарядом калібру 125 мм виготовлені в наш час».
Боєприпаси вилучено. Правоохоронці встановлюють походження снарядів, а також, яким чином вони потрапили у підвал житлового будинку.