У Львові чоловік виявив у підвалі свого будинку чотири артилерійські снаряди

У Львові чоловік виявив у підвалі свого житлового будинку чотири артилерійські снаряди.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 31 травня до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення від 43-річного львів’янина про те, що у загальному коридорі підвального приміщення свого житлового будинку на вулиці Сорочинській він виявив предмети, схожі на снаряди, і звідки вони взялися, йому невідомо.

Слідчо-оперативна групи після виїзду на місце події встановила, що в підвальному приміщенні знаходяться чотири артилерійські снаряди калібру 125 мм.

За попередніми висновками працівників вибухо-технічної служби, «металеві циліндри з пороховим зарядом калібру 125 мм виготовлені в наш час».

Боєприпаси вилучено. Правоохоронці встановлюють походження снарядів, а також, яким чином вони потрапили у підвал житлового будинку.