У Львівській області мікроавтобус зіткнувся з маршруткою: постраждало 9 осіб

У місті Дрогобич Львівської області в результаті зіткнення мікроавтобуса з рейсовим автобусом постраждало 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 червня, о 14.10 на вул. Самбірській.

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Водій мікроавтобуса Renault Master не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з пасажирським автобусом «Богдан», який слідував за маршрутом «Винники – Дрогобич».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося 9 осіб, які перебували в транспортних засобах, їх було доставлено до Дрогобицької міської лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.

На місці працює слідчо-оперативна група, наразі встановлюється скільки пасажирів перебувало в автобусі на момент ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.