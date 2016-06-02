У Львівській області мікроавтобус зіткнувся з маршруткою: постраждало 9 осіб
Водій мікроавтобуса Renault Master не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.
У місті Дрогобич Львівської області в результаті зіткнення мікроавтобуса з рейсовим автобусом постраждало 9 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 червня, о 14.10 на вул. Самбірській.
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Водій мікроавтобуса Renault Master не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з пасажирським автобусом «Богдан», який слідував за маршрутом «Винники – Дрогобич».
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося 9 осіб, які перебували в транспортних засобах, їх було доставлено до Дрогобицької міської лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.
На місці працює слідчо-оперативна група, наразі встановлюється скільки пасажирів перебувало в автобусі на момент ДТП.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.