У колонії в Кіровоградській області вже три дні бунтують в'язні

"В Кіровоградській виправній колонії №6 бунт. Справжній бунт, коли нападають на співробітників, забирають ключі та спецзасоби, відкривають або виламують всі двері... Розкачує ситуацію "Краснодонський", відчуваючи слабість, безпомічність і розгубленість співробітників ДПтСУ", - повідомив на своїй сторінці у Facebook екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.

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Як повідомляє Старенький, засуджених з колонії готові підтримати колонія№ 49 та СІЗО Кіровоградської області.

"Співробітники вже третій день не заходять в зону - бояться за своє життя. Я довго не хотів про це писати. Все чекав що Мін'юст відреагує", - зазначив він.

За словами Старенького, ситуація вже вийшла з-під контролю, ще трохи - і необхідно буде втручання зовнішніх сил - поліції, Нацгвардії.