У дитсадку Дніпра, де отруїлися діти, виявили порушення санепідрежиму

Як повідомляло ІА «МІСТ-ДНІПРО» раніше, у Дніпрі в дитячому садку №342 отруїлося п'ятеро дітей, троє з них були госпіталізовані.

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В. о. начальника ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв заявив, що в комунальному закладі «Дитячий садок №342», де 31 травня отруїлися діти, виявлені численні порушення санепідрежиму.

«У лікарню зі швидкою привезли 5 дітей, які відвідують цей заклад. Після проведення медичного обстеження батьки двох діток відмовилися від госпіталізації. При госпіталізації діти скаржилися на неодноразову блювоту, підвищену температуру тіла 37,6 - 38 градусів. При проведенні опитування батьків та огляду дітей медичними працівниками встановлено симптоми захворювання ще у 12 дітей, які відвідували заклад, однак за медичною допомогою в лікувальні установи міста не зверталися.

У дитячому садку були проведені позапланові санітарно-епідеміологічні обстеження, які показали численні порушення санепідрежиму. По-перше, у закладі має місце перевантаження: проектна потужність - 110 місць, по обліковому складу 127. Крім того, порушуються умови зберігання продуктів харчування. Наприклад, м'ясний фарш і масло вершкове зберігалися в шафі для верхнього одягу персоналу при кімнатній температурі», - розповів він