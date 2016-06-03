"Бурштинові" війни на Житомирщині: поліція озвучила деталі сьогоднішніх сутичок

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Житомирській області.

За попередньою інформацією, уранці 3 червня у лісовому масиві поблизу Обища сталася сутичка між місцевими жителями та приїжджими особами через ділянку у лісі, де можливі поклади бурштину.

Поліцейські затримали близько 10 осіб з числа немісцевих жителів. У результаті проведеного огляду їх та належних їм транспортних засобів вогнепальної зброї не виявлено.

Нині правоохоронці проводять огляд місця події, збирають свідчення для об’єктивного відтворення її обставин та встановлюють усіх учасників.

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До лікарні доставлено двох осіб з тілесними ушкодженнями, не пов’язаними із застосуванням вогнепальної зброї. Обставини їхнього травмування з’ясовуються.

Розпочато кримінальне провадження з попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Водночас депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук сьогодні на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомив, що він отримав інформацію про перестрілку "у селі Обище Олевського району між представниками заїжджих бандитських формувань та місцевим населенням". За інформацією Ніколайчука, селяни "перекинули 4 бандитських автомобілі та відловлюють поліських терористів".