Кличко про смерть Мухаммеда Алі: з ним пішла ціла епоха у спорті

«Пішов з життя Мухаммед Алі, а з ним пішла ціла епоха у спорті, епоха у боксі. Навряд чи можна знайти людину, яка зробила би більше для популяризації цього виду спорту. Навряд чи можна знайти людину, яку б наслідували десятки та сотні мільйонів хлопчаків по всьому світу, намагаючись стати такими ж, як Мухаммед Алі», - цитує Кличка прес-служба КМДА.

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Він підкреслив, що вдячний долі за те, що отримав можливість бути знайомим з Алі, неодноразово бачитися і спілкуватися з ним.

«Незважаючи на легендарність та значущість особистості, він був простою у спілкуванні людиною - приємною, теплою та відкритою. Я вдячний долі, за те, що дала мені можливість володіти тим самим титулом, яким колись володів великий Алі», - наголосив Кличко.

«Висловлюю співчуття близьким, родичам та всім шанувальникам у зв’язку з цією величезною втратою. Але, Мухаммед Алі продовжує жити у наших серцях. І житиме настільки довго, наскільки довго ми його пам’ятатимемо», - підсумував політик і спортсмен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у віці 74 років відійшов у вічність легенда світового боксу Мохаммед Алі.

Він помер в лікарні в Феніксі, штат Арізона, куди був доставлений два дні тому з респіраторним захворюванням. Цьому передували більш ніж 30 років боротьби з хворобою Паркінсона.

Алі був єдиним боксером, який тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже 20-річну спортивну кар'єру він перемагав у 56 поєдинках, 37 з яких закінчилися нокаутом.