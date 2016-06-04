В окупованій Макіївці підірвали пам'ятник Леніну (фото)
21:25, 04 червня 2016Суспільство
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Стутую підірвали близько 6 ранку в суботу.
В окупованій Макіївці підірвали пам'ятник Леніну / 062.ua
Сьогодні вранці, 4 червня, в Макіївці в парку ім. Поченкова невідомі підірвали пам'ятник Леніну. Про це, посилаючись на користувачів соцмереж, повідомляє 062.ua.
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За інформацією видання, триметрова статуя Леніна була підірвана близько шостої ранку.
Після вибуху сектор в районі пам'ятника оточили співробітники так званої МДБ ДНР.
062.ua
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