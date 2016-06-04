В окупованій Макіївці підірвали пам'ятник Леніну (фото)

Сьогодні вранці, 4 червня, в Макіївці в парку ім. Поченкова невідомі підірвали пам'ятник Леніну. Про це, посилаючись на користувачів соцмереж, повідомляє 062.ua.

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За інформацією видання, триметрова статуя Леніна була підірвана близько шостої ранку.

Після вибуху сектор в районі пам'ятника оточили співробітники так званої МДБ ДНР.